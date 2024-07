Longari: “Osimhen? Il suo rinnovo ha creato malcontento. Kvara? Vi spiego”

Il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari è intervenuto a Radio Marte per parlare di alcuni temi legati al Napoli.

Ecco le sue parole: “Permanenza di Osimhen a Napoli? Nessuna offerta concreta, per ora, dunque il centravanti il Napoli ce l’ha ed è lui al momento. Conte è stato chiaro: sapeva che sulla vicenda Osimhen non avrebbe potuto intervenire. Penso andrà via, ma solo a patto arrivi un’offerta concreta in grado di accontentare il club partenopeo”.

“Questo ritarda tutto il mercato del Napoli. Se il Napoli su Osimhen paga la cattiva gestione dell’anno scorso? La cattiva gestione è nel mancato rinnovo degli altri, non nel rinnovo di Osimhen. Si è creato malcontento in giocatori come ad esempio il georgiano Khvicha Kvaratskhelia che non hanno ricevuto il rinnovo come speravano dopo aver vinto lo scudetto. Rinnovo Kvara? Sta valutando le proposte, e credo che il rinnovo ci sarà”.