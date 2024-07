“Osimhen è un intrigo tra PSG e Chelsea. Lukaku, solo il Napoli” scrive La Repubblica quest’oggi in edicola. Il nigeriano ha scelto i francesi, che però frenano sulla clausola rescissoria. I Blues in pressing mettono sul piatto il belga che piace a Conte ed è l’obiettivo principale per prendere il posto di Osi. Napoli e Chelsea sono tornati a parlare di Osimhen, ma il centravanti nigeriano vuole lasciare la Serie A, come deciso da tempo, per approdare però al PSG con il quale ha già un accordo. Il nodo è che i francesi non hanno intenzione di pagare i 130 milioni della clausola rescissoria.