KKN – Simeone ha superato Cheddira nelle gerarchie, il marocchino è sul mercato. Brescianini, il Napoli è davanti all’Atalanta. Le ultime

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito di alcuni temi legati al mercato del Napoli. Uno di questi, riguarda il vice bomber. Inizialmente c’era l’idea di tenere Walid Cheddira e di mandar via Giovanni Simeone. Questo discorso però, è cambiato dopo l’amichevole con l’Egnatia, che ha visto un ribaltarsi di queste gerarchie. Ieri, si è riaperto il discorso di una possibile cessione in prestito dell’ex Bari con il Cagliari. Oltre gli isolani, si è fatto avanti anche l’Espanyol. A centrocampo invece, il Napoli ha superato l’Atalanta per Marco Brescianini. C’è l’accordo su tutto, e ora si tratta solo di limare gli ultimi dettagli. C’è stato un rilancio di 10 milioni più bonus con il Frosinone. Appena verrà ceduto Gianluca Gaetano, verrà ufficializzato il suo arrivo. Così potrebbe accadere in caso di partenza di Jens Cajuste per l’arrivo di Billy Gilmour del Brighton.