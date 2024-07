Gaetano Imparato, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di ‘Forza Napoli Sempre’, trasmissione in onda su Radio Marte: “Il terzetto difensivo del Napoli di Conte per me sarà composto da Rrhamani, Buongiorno e Olivera. Quest’ultimo è stato elogiato dal ct Bielsa come il miglior difensore della Coppa America e comunque quello con maggiori margini di crescita. Inoltre, vorrei dire che spero che il Napoli non acquisti Berardi: sono arrabbiato, quando sento il suo nome, mi viene l’orticaria.

Parliamo di un calciatore di 30 anni e che deve recuperare da un infortunio, senza contare che gioca in una zona del campo nella quale il Napoli è già pieno: Ngonge agisce meglio da esterno, e Politano da anni tira la carretta su quella fascia. Si fanno nomi di doppioni ma io il rinforzo vero la vorrei in mediana, con un nome importante. Non è stata conclusa la trattativa per Mario Hermoso e prenderei un ‘senatore’ a centrocampo; in attacco, invece, vedo un sovrappopolamento inaudito.

Chiesa? Si parla di Premier League ed ha uno stipendio altissimo. Penserei al centrocampo, lo ripeto, dove ci sono problemi atavici.

Berardi tira le punizioni? Anche Raspadori. Se poi dobbiamo tenere in campo un ragazzo di 30 anni al posto di Politano, che fa poco ‘calcio champagne’ e mola legna, allora non capisco il perché di questa scelta”