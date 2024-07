Impallomeni: “Osimhen? Situazione di quelle che non piace a Conte, è un grande ostacolo”

Stefano Impallomeni, ex calciatore ed oggi giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Calciomercato e Ritiri, in onda su Tmw Radio. Si è parlato a proposito della situazione legata a Victor Osimhen e non solo. Di seguito, le sue parole

“Osimhen? È una situazione classica che non piace a Conte. È un fastidio enorme, perché uno come lui che deve rilanciare un Napoli e ricostruirlo per vincere non vuole questi problemi. È un ostacolo grande, si pensava di poterlo risolvere a breve invece tutto questo sta anche un po’ minando l’armonia. Difesa? Lì Conte ha dei problemi. Non ha ancora dimostrato tutto il suo disagio perché ci sono altre cose in ballo. Pensare Olivera come braccetto di sinistra ci può stare”.