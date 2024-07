Il Mattino su Calenda: “L’anno scorso cercava continuamente il rinnovo, mentre ora non si è ancora visto”

L’edizione odierna de Il Mattino, scrive a proposito di Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen. Ieri, il procuratore ha pubblicato un tweet in cui spiega come l’attaccante nigeriano non sia “un pacco da consegnare”. A tal proposito, il quotidiano ha scritto quanto segue. “L’anno scorso, era in continuo pellegrinaggio tra Roma e Rivisondoli alla ricerca del rinnovo del nigeriano. Per almeno una quindicina di volte, è stato costretto a trovare un accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis, arrivato poi solo a dicembre. Al momento invece, non ha ancora fatto la sua apparizione nel quartier generale del Napoli. Ieri però, seccato dai suoi ritardi, si è lasciato andare ad un tweet relativo ad un possibile scambio Osimhen-Lukaku”.