Questa sera alle 20 il Napoli incontra il Brest in una gara amichevole. Intanto dall’esterno rimbombano le parole dell’agente Calenda sulla vicenda Osimhen e i rumors emersi sul conto del suo assistito: “Non è un pacco“, intitola in taglio alto Il Mattino.

Fatto sta che il Chelsea è di nuovo in contatto diretto con il club partenopeo per l’eventuale scambio con Romelu Lukaku, che non aspetta altro che riunirsi con coach Antonio Conte dopo gli anni gloriosi all’Inter.