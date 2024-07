Gifuni: “Napoli-Egnatia? Due giocatori non mi sono piaciuti per nulla”

Gianluca Gifuni, giornalista inviato di Radio Marte, ha parlato dell’amichevole tra il Napoli e il KS Egnatia. Nella sfida vinta dal club partenopeo per 4 a 0, ci sono giocatori che si sono distinti e altri che non hanno brillato. Tra questi secondo il giornalista, ci sono Natan e Cheddira.

Di seguito le sue parole: “Mi sono piaciuti tutti tranne loro due. E’ sembrato un Napoli in crescita sul piano anche fisico, mentre Natan e Cheddira sono ancora da verificare, per quanto mi riguarda. Bene Buongiorno nella ripresa. Iaccarino non male, e neanche Rrahmani ed Alessio Zerbin”.