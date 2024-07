“Osimhen-Lukaku: il Chelsea riapre allo scambio con il Napoli” scrive il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva odierna. Spazio al calciomercato con il possibile asse tra i Blues e gli Azzurri per uno scambio di attaccanti con Victor Osimhen che andrebbe in Premier League con BigRom pronto a tornare in Italia, a Napoli, con Conte in panchina.

Nel giorno della riapertura alla trattativa però il procuratore del nigeriano, Roberto Calenda, è entrato a gamba tesa: “Leggo di scambi fantasiosi con Victor spedito di qua e di là come se fosse un pacco da consegnare. Questo pacco però è il capocannoniere del Napoli nell’anno del terzo Scudetto. Rispetto”.