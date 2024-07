Fulvio Collovati, ex difensore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di news.superscommesse.

Il neo allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha dichiarato che il livello della propria squadra non è alto ma medio. E’ un messaggio che può spegnere gli entusiasmi o può incentivare a fare meglio? Quali calciatori potrebbero esaltarsi con il 3-5-2? “Non credo a quest’affermazione di Conte. Dice questo perché, giustamente, vuole tenere tutti in guardia per farli rendere al meglio. Non è da dimenticare, tra l’altro, che il Napoli non avrà gare da disputare nelle coppe europee. Sono rimasti Di Lorenzo e Kvaratskhelia che restano due punti di riferimento; in difesa sono stati acquistati calciatori importanti, quali Buongiorno, Rafa Marín e Spinazzola. È una delle competitor principali dell’Inter, senza dubbio”.