Il centrocampista del Brighton Billy Gilmour è un obiettivo di mercato per il Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport i partenopei sarebbero pronti al rilancio non appena aver ceduto uno tra Gaetano e Cajuste, così per chiudere l’acquisto del centrocampista scozzese che darà un alternativa valida a Lobotka.