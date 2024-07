CdS – Federico Spalletti, figlio di Luciano, andrà alla Juventus. Il suo ruolo

Federico Spalletti, figlio di Luciano, allenatore del terzo scudetto del Napoli, sarà un membro dello staff di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus. Entrerà a far parte del gruppo di osservatori del dirigente bianconero. A riportare è Il Corriere dello Sport. Ventinove anni di età, era già scout in forza alla Figc, ed ha trascorso l’annata scorsa alle dipendenze dell’Udinese. A 18 anni, è partito per gli Stati Uniti, dove ha conseguito una laurea in filosofia. Tra le altre cose, parla ben cinque lingue.