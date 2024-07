CdS – Cajuste, rifiutata un’offerta dal Galatasaray. Le ultime sul suo futuro

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito di Jens Cajuste, centrocampista svedese del Napoli, che potrebbe lasciare in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato, il calciatore ha valutato alcune offerte per il suo futuro. Tra queste, ne è arrivata una dal Galatasaray, però da lui rigettata, poiché poco convinto di trasferirsi in Turchia. Il suo agente, al lavoro con Giovanni Manna, sta studiando delle soluzioni. Al momento, si stanno valutando delle offerte dalla Premier League. A tal proposito, i prossimi giorni saranno maggiormente indicativi.