Bruscolotti: “Ecco a chi darei lo scettro della difesa. Osimhen non piace in Europa, vi spiego perché”

Giuseppe Bruscolotti, storico ex giocatore del Napoli, è intervenuto a Radio KissKiss per parlare del mercato del club azzurro.

Ecco le sue parole: “Sapete a chi darei lo scettro della difesa? A Buongiorno, mi conforta, lo vedo un leader. Rrahmani deve avere una guida che può essere Buongiorno. In questo periodo di collaudo inizieremo a capire quale potrà essere la formazione titolare di questo Napoli. Aspettiamo la fine del ritiro per capire le scelte di Conte. C’è molto entusiasmo intorno al Napoli perché sta mostrando dei valori diversi”.

Poi Bruscolotti ha continuato: “Natan? Conte ha detto che ci vuole lavorare e vuol dire che avrà visto molte cose positive, dunque è rimasto stupito. Il ragazzo dev’essere aiutato, invogliato, secondo me Conte ha fiducia in lui e sono certo che Natan può far bene, però non mi aspetto che sia un titolare subito”.

Infine ha concluso: “Vicenda Osimhen? È una situazione particolare, sembrava che tutto fosse già fatto. Però s’è arenato tutto, però mi dicono che il calciatore non piaccia molto in Europa per via di alcuni comportamenti. La prima cosa è il comportamento dentro e fuori dal campo e bisogna avere rispetto dei compagni”.