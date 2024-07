Ugolini a Radio Goal: “L’ipotesi Osimhen in prestito non è percorribile”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal: “Osimhen in prestito? E’ un ipotesi da scongiurare, al Napoli servono soldi per fare mercato. Questa fase di stallo non piace a nessuno, speriamo di risolvi quanto prima. Ngonge in vendita? Al momento ci sono delle priorità, è quella di Osimhen è la prima. Ngonge non ha avuto grandi possibilità di mettere in mostra le sue qualità. Non riesco a dare un giudizio definitivo sul calciatore, ci penserà Antonio Conte”.