Tmw – ecco gli incassi dalla vendita di Ostigard e Lindstrom

Soldi freschi nelle casse del Napoli questa settimana. Dopo aver ricevuto 2,5 milioni di euro dal prestito di Lindstrom all’Everton (con diritto di riscatto fissato a 22,5 milioni) e 7 milioni di euro dal Rennes per la cessione di Ostigard, il club di De Laurentiis ha recuperato quasi 10 milioni di euro. Potrebbero arrivare presto altri 10 milioni dalla possibile partenza di Gaetano, che interessa molto al Cagliari, mentre si attende ancora l’offerta giusta per la cessione di Osimhen. Per il nigeriano, l’ultima voce ricorrente è quella dell’Arsenal.