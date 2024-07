Il Roma – cambia la strategia per la vendita di Osimhen, la situazione

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social: “Nessun club, salvo sorprese, pagherà la clausola rescissoria per Osimhen. Non ci sono segnali nemmeno dall’Arabia, con il nigeriano che vuole comunque restare in Europa. Dal 1º agosto cambia la strategia, ma non i piani. L’attaccante vuole andare via e il Napoli vuole cederlo.

Attualmente c’è l’interesse di Paris Saint Germain e Chelsea, ma non si è parlato di clausola. Si stanno studiando formule alternative per recuperare una somma il più possibile vicina ai 120 milioni della clausola. Chiaramente, il club azzurro sta lavorando solo per una cessione a titolo definitivo. Lukaku resta in attesa, anche se comincerà ad allenarsi con il Chelsea”.