L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante Antonio Conte. Secondo il quotidiano Conte ha stilato la lista dei suoi “comandamenti” in questa avventura al Napoli. Uno di questi riguarda non soltanto la squadra, ma anche i tifosi azzurri. Nei comandamenti di Conte c’è questo punto: i tifosi dovranno sempre essere orgogliosi di ciò che la squadra riuscirà a far vedere in campo a livello di determinazione e volontà. Il risultato non può venire sempre, ma la prestazione non può mancare. Sarà un Napoli con la faccia incazzata come vuole il mister