L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su alcuni dettami tattici di Antonio Conte. Secondo il quotidiano senza palla, il nuovo Napoli ha già le coordinate giuste, merito anche del lavoro specifico che fanno ogni giorno sul campo il vice Stellini e Gianluca Conte. A Dimaro hanno passato diverse ore sul campo per sistemare il movimento dei tre centrali più i due esterni in base alle diverse posizioni della palla. E anche qui a Castel di Sangro il lavoro continua, con Conte in questi giorni impegnato con lunghi dialoghi con Buongiorno. Fondamentale resta la riaggressione e il lavoro di pressione asfissiante di trequartisti e centrocampisti: un quadrilatero intorno al regista avversario, per togliergli ogni soluzione. Prove di campo, soluzioni, propositi. Il Napoli di Conte vuole stupire.