Leo Ostigard lascia Napoli per trasferirsi al Rennes, con il trasferimento ora ufficiale. Frederic Massara, ex direttore sportivo del Milan e attualmente ds del Rennes, ha accolto Ostigard con alcune dichiarazioni sul sito ufficiale del club francese: “La sua personalità, il suo carattere e le sue qualità tecniche lo rendono un difensore prezioso. Ama combattere e dare il massimo per la sua squadra, e siamo molto felici di poterlo accogliere nella nostra squadra”.