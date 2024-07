Dazn – Hermoso può finire al Bologna, oggi nuovi contatti con l’agente

Il giornalista di DAZN Orazio Accomando, scrive su Twitter di un clamoroso passaggio di Mario Hermoso al Bologna.

La squadra di Vincenzo Italiano ha appena ceduto Riccardo Calafiori all’Arsenal per una cifra intorno ai 50 milioni di euro, tra i nomi in pole per sostituirlo c’è sicuramente quello di Mats Hummels, ma nelle ultime ore c’è stato un sondaggio da parte del Bologna per l’ex obbiettivo del Napoli Mario Hermoso.

il difensore spagnolo ex Atletico è alla ricerca di una nuova avventura e quest’ultima destinazione non è sicuramente da escludere.