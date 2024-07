Cds – niente Inter per Hermoso, Inzaghi vuole Ricardo Rodriguez

In un mercato estivo in cui gran parte del lavoro è già stato svolto, Simone Inzaghi ha individuato due giocatori necessari per completare la rosa dell’Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico vede in Ricardo Rodriguez la soluzione ideale per la difesa, per coprire il vuoto temporaneo lasciato dall’infortunio di Buchanan. Tuttavia, l’acquisto di Rodriguez non ha ricevuto il via libera da Oaktree, che preferisce un ringiovanimento della squadra. Nonostante i suoi 32 anni, l’ex difensore del Torino è svincolato e sarebbe disposto ad accettare un contratto annuale da 1,5 milioni di euro, non pesando eccessivamente sulle finanze del club.