L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli ha individuato l’obiettivo primario a centrocampo in Billy Gilmour del Brighton. Prima di affondare il colpo, però, serve cedere due giocatori di pari ruolo ovvero Gaetano, vicino al Cagliari,e Cajuste, anche lui in lista di sbarco.