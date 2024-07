Cdm – Billy Gilmour è il primo obiettivo a centrocampo per il Napoli

La priorità per il Napoli è trovare un vice per Lobotka, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno. Il primo obiettivo per rinforzare la mediana è Billy Gilmour, centrocampista del Brighton. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti tra le due società, ma al momento manca un accordo. Prima di procedere con l’acquisto, il Napoli dovrà effettuare alcune cessioni: Gaetano è vicino al Cagliari, mentre Cajuste interessa a due club di Serie A, Fiorentina e Genoa. Solo dopo queste cessioni, la pista Gilmour potrà prendere quota, dato che è il nome preferito tra quelli recentemente valutati.

Paul Barber, CEO del Brighton, ha dichiarato: “Non abbiamo sentito o ricevuto nient’altro dal Napoli dopo aver rifiutato una prima offerta. Billy è stato un giocatore molto importante per noi e stiamo cercando di trattenerlo. È un calciatore fantastico e un’ottima presenza all’interno della squadra. Sappiamo che diversi nostri calciatori sono nel mirino di altre società e dobbiamo gestire questa situazione con consapevolezza del nostro percorso”.

Gilmour ha collezionato 41 presenze con il Brighton la scorsa stagione e, con due anni rimasti sul suo contratto, potrebbe considerare di lasciare i Seagulls. Il Brighton potrebbe essere tentato di accettare un’offerta più alta rispetto ai 12 milioni di sterline (circa 15 milioni di euro) precedentemente proposti dal Napoli. Una nuova offerta potrebbe essere presentata durante questa settimana.