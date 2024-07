Dopo i vari innesti in chiave mercato, il Napoli cambia le carte in tavola anche in porta. Resta la titolarità di Meret, con il secondo che sarà Elia Caprile, ma potrebbe non essere il terzo Nikita Contini.

Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, il portiere classe ’96, man mano che i giorni passano sembra essere sempre più vicino al Cesena.

Contini pronto ad una nuova esperienza in Serie B, dopo quella con la Reggina.