Parla l’ex scout di Conte: “Il mister cambierà modulo in corsa”

Christian Argurio, ex scout nella Juventus di Conte, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per parlare del modulo del mister. Ecco cosa ha dichiarato:

“Bisogna aspettarsi un altro modulo al di fuori del 3-4-2-1 o 3-4-3. Considero Conte tra i migliori allenatori al mondo, sia per la preparazione tattica che per l’atteggiamento dei calciatori. Adesso il tecnico sta lavorando ad una difesa a tre, ma mi aspetto che possa cambiare qualcosa in corsa. Quando ero alla Juventus, guidata proprio da Conte, lavoravamo per prendere giocatori per tre moduli diversi, due con la difesa a tre ed uno con la difesa a quattro”.