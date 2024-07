Dall’Inghilterra – Napoli pronto ad accettare lo scambio col Chelsea, il punto

Secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Guardian, il Napoli sarebbe intenzionato ad accettare lo scambio Osimhen-Lukaku più soldi fatto dal Chelsea. Ecco cosa scrive:

“Il Napoli è aperto all’inclusione di Romelu Lukaku nelle discussioni con il Chelsea, con la squadra di Serie A desiderosa di concludere un trasferimento per l’attaccante belga. Il Chelsea ha un interesse di vecchia data per il 25enne. Fonti del club hanno precedentemente indicato che non sono disposti a pagare la clausola rescissoria, ma l’opportunità di scaricare Lukaku dal loro libro paga potrebbe potenzialmente aiutare a finanziare un trasferimento per Osimhen“.