Criscitiello: “Osimhen blocca il Napoli, ecco cosa chiede Conte”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia.com, si sofferma sull’attuale situazione degli azzurri:

“Il mercato è in netto ritardo per colpa della non cessione di Osimhen ma bisogna darsi un tempo limite entro il quale non si potrà andare. Dalla partenza del nigeriano dipenderà mezzo mercato del Napoli. Conte è calmo ma vorrebbe che qualcosa questa settimana si sbloccasse. Siamo, ormai, ad agosto e sappiamo che è il mese che porta al via ufficiale della stagione. Il Napoli, fin qui, si è mosso bene ma tutti sappiamo che non basta. Manna, se ci sei batti un colpo”.