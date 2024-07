Cds – Napoli, si tratta con il Cagliari per la cessione di Gaetano; si cerca l’intesa

Come riporta Il Corriere dello Sport, manca ancora l’intesa tra il Napoli e il Cagliari per il trasferimento in Sardegna di Gianluca Gaetano: “Fronte Gianluca Gaetano: ieri ha saltato l’amichevole con l’Egnatia, come da copione, e ora è in attesa di capire quando e come il club azzurro e il Cagliari concluderanno i negoziati. La sua valutazione di base: 12 milioni di euro. Le due società discutono sulla formula e anche sul prezzo (la prima offerta è stata di 8 milioni): si vedrà, ma c’è la volontà di chiudere anche piuttosto presto“.