Calamai: “Ritardo cessione Osimhen? Ecco cosa pensa Conte”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista Luca Calamai si è soffermato sul possibile futuro dell’attuale numero 9 del Napoli:

“Chi immagino abbia qualche pensiero è Antonio Conte. Osimhen è da settimane nella lista dei partenti ma per il momento l’offerta giusta non è arrivata. Parallelamente Lukaku si sta allenando da solo aspettando la chiamata finale di De Laurentiis. Il problema è che Osi e Lukaku sono due bomber con caratteristiche diametralmente opposte. Capite perchè Conte è infastidito per questo ritardo sul fronte centravanti?“