Ansa – Brescianini sempre più vicino al Napoli, le ultime

Ansa riporta sul suo quotidiano un recap sul mercato del Napoli sia in entrata che in uscita, in particolare su chi sarà il prossimo acquisto azzurro. Ecco cosa scrive:

“Il presidente De Laurentiis attende un’offerta dal Psg per Osimhen, mentre il ds Manna tiene aperti i rapporti anche con Chelsea e Arsenal che vorrebbero il nigeriano in Premier. Tutto resta in trattativa, con i Blues che provano a inserire Lukaku non in un affare a parte ma nello scambio, con tanti soldi nelle casse azzurre. Il Napoli preferirebbe 120 milioni subito, quindi con sconto, per Osimhen e poi pagarne 25 per Lukaku. Si vedrà. Intanto il Napoli sta chiudendo su Marco Brescianini, il mediano che dovrebbe arrivare per 10 milioni dal Frosinone”.