Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, Cajuste è in uscita dal Napoli, bocciato da mister Conte in ritiro a Dimaro. Il centrocampista svedese sarebbe stato accostato alla Fiorentina con prestito e diritto di riscatto, ma sembra essersi inserito anche il Genoa. Il Grifone vorrebbe rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.