Secondo quanto riporta Radio Punto Nuovo, Berardi è corteggiato da tante squadre big di A, ma una ha mosso i primi passi. Infatti, il Napoli ha avviato i primi contatti con il Sassuolo, che ha fissato il prezzo intorno ai 20 milioni di euro. Per il momento gli azzurri restano in attesa, perché bisogna prima cedere qualcuno nella zona d’attacco per poter investire.