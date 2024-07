Osimhen non si allena con la squadra, per lui solo una breve apparizione a Castel di Sangro. I dettagli

Nella mattinata il Napoli ha svolto sul campo di Castel di Sangro l’ultimo allenamento prima della sfida amichevole contro l’Egnatia programmata per questa sera. Gli azzurri hanno preparato il match con lavoro tattico sui calci piazzati e partitella finale per provare gli schemi. Victor Osimhen invece è stato completamente assente, o quasi. Il nigeriano infatti non si è allenato insieme alla squadra ma si è fatto vedere per pochi minuti a bordocampo prima di rientrare negli spogliatoi.

La scelta è sicuramente dovuta alla sua posizione, attualmente di stallo, sul mercato. L’obiettivo del Napoli sarebbe infatti quello di cederlo per rimpiazzarlo con Lukaku ma la trattativa con il Psg è attualmente bloccata.