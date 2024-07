Il quotidiano francese Le Parisien riporta nuovi aggiornamenti sulla trattativa Napoli-Rennes per la cessione di Ostigard. Ecco cosa scrive:

“Anche se le discussioni hanno richiesto del tempo per giungere a buon fine, tutte le parti hanno trovato un terreno comune per il suo trasferimento. Salvo sviluppi, il 24enne dovrebbe arrivare in Bretagna nelle prossime ore, domenica o lunedì”.