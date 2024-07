Secondo quanto riporta l’editoriale odierno del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli starebbe per cedere Osimhen per far spazio a Lukaku. Ecco cosa scrive:

“Osimhen ieri ha partecipato a gran parte della seduta pomeridiana, attende fiducioso notizie sul suo futuro così come Lukaku. II Paris Saint Germain attende il momento giusto per sferrare l’offerta decisiva, il Napoli ostenta serenità, è convinto che entro la fine del mercato riuscirà a realizzare la doppia operazione Osimhen-Lukaku“.