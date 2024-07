Tmw – Marchisano passerà alla Cavese. Nuovo prestito per il classe 2004 del Napoli

Matteo Marchisano, giovane calciatore di proprietà del Napoli, sarà presto ceduto in prestito alla Cavese: lo fa sapere il portale Tuttomercatoweb. Il classe 2004, di ruolo esterno, giocherà nella squadra campana, attualmente militante in Serie C, con la formula del prestito secco. Nel corso dell’ultima annata, ha avuto modo di poter giocare in due squadre diverse, sempre in C: Potenza nei primi sei mesi e Pro Sesto nella seconda parte di stagione. In queste due compagini però, non ha raccolto quanto sperato.