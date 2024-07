Olimpiadi, stasera Saco in campo con il Mali: sarà sfida al Giappone

Oggi alle ore 21 andrà in scena la partita Giappone-Mali, valida per il torneo di calcio delle Olimpiadi di Parigi 2024. In questa sfida, tra le fila della Nazionale olimpica africana, figura anche il calciatore del Napoli Coli Saco. Il centrocampista classe 2002, ha disputato uno scampolo di partita nel corso della prima uscita in questa competizione, avvenuta mercoledì 24 luglio. In questa, si sono fronteggiate Mali e Israele, partita conclusasi sul risultato di 1-1. Nell’altra gara del girone, i nipponici hanno battuto il Paraguay con il netto risultato di 5-0.