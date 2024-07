Il giornalista Francesco Marolda ha parlato ai microfoni di “Bordocampo – Il Tempo”, in onda su Radio Capri. Queste le sue parole su Victor Osimhen: “Il Napoli avrebbe voluto venderlo già prima, ma ora è chiaro che non si può cedere alla cifra di 130 milioni. Andrà via sicuramente, ma non sarà semplice venderlo. Tutti dovranno fare un passo indietro per farlo partire. Lukaku si sta allenando da solo e non a Castel Di Sangro, magari seguendo un programma fornito da Conte”