Dall’Inghilterra – Il Tottenham su Chiesa, è in vantaggio rispetto alle contendenti

Occhio alla Premier! Non ci sono solamente Napoli e Roma su Federico Chiesa, ma anche diverse squadre inglesi, come scrive il portale inglese Football Transfers. L’esterno della Juventus è sul mercato, e per 25-30 milioni potrebbe andar via. Su di lui però, è forte anche il mercato inglese. In particolare, il Tottenham (che ha già cercato il calciatore a gennaio) sarebbe in vantaggio su altre contendenti come Arsenal, Liverpool e Newcastle. Tra i due club ci sono buoni rapporti, vista anche la militanza del dirigente ex Juve Fabio Paratici agli Spurs, rimasto in contatto sia col presidente Daniel Levy che con l’allenatore Ante Postecoglu, dopo aver lasciato la società inglese ad aprile 2023.