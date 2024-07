Causio: “Conte sta arrivando, quest’anno non ha le coppe, quindi se parte bene, il suo Napoli diviene l’antagonista principale”

L’ex centrocampista della Juventus Franco Causio ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, della Serie A e del mercato. Si è parlato anche di Antonio Conte e del suo arrivo a Napoli, che potrebbe infiammare il campionato in caso di buona partenza. Queste le sue parole: “Conte sta arrivando, e lo ripeto come un avviso: Conte sta arrivando, e non ha le coppe. Se parte bene, e certamente riesce a raddrizzare la situazione dopo l’annata precedente, diverrà il principale antagonista dell’Inter. Se Lukaku è il Romelu dell’Inter allora va bene, quello della Roma invece no. Poi Buongiorno è un ottimo acquisto, uno dei migliori centrali che ha oggi l’Italia, e il centrocampo è comunque un ottimo reparto. Conte o lo segui o lo segui, la cosa sicura è che farà benissimo. Con la Juve la prima stagione non aveva le coppe e vinse il campionato”.