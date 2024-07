Sky Sport – possibile cambio di ruolo per Ngonge, i dettagli

Dopo l’addio di Jesper Lindstrom all’Everton, il Napoli potrebbe aver bisogno di un nuovo attaccante esterno. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Conte sta valutando i giocatori attualmente in rosa per quel ruolo, tra cui Cyril Ngonge. Il belga è stato acquistato dal Verona a gennaio per 20 milioni di euro, e Conte sta cercando di capire come adattarlo anche in altre posizioni, come quella di esterno. Al momento, potrebbe sembrare una forzatura, ma il tecnico leccese sta considerando la possibilità di schierarlo come esterno di centrocampo nel modulo 3-4-2-1.

Per quanto riguarda i nuovi acquisti, al Napoli piace David Neres, brasiliano del Benfica classe 1997, il cui valore si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro. Un’altra ipotesi affascinante è Domenico Berardi del Sassuolo.