La Fiorentina ha mostrato interesse per Jens Cajuste, il centrocampista svedese in uscita dal Napoli. Secondo Sky Sport, il club viola sta cercando un accordo con il Napoli sulla formula dell’operazione, pur mantenendo Sandi Lovric come prima scelta per il centrocampo. Attualmente, il Napoli preferisce un trasferimento a titolo definitivo, mentre la Fiorentina vorrebbe un prestito con diritto di riscatto. Le trattative sono in corso per trovare un’intesa.