Raspadori-Chiesa, Ceravolo: “Affare per entrambe le squadre”

Franco Ceravolo, direttore sportivo, è intervenuto a 1 Station Radio per parlare delle voci di mercato sul Napoli. In particolare, si è soffermato sulle voci che vorrebbero uno scambio tra Juve e Napoli per Raspadori e Chiesa.

Ecco le sue parole: “Sono due giocatori importanti. Bisogna comprendere la volontà del Napoli di cedere Raspadori. A Chiesa il contratto scadrà il prossimo anno e, pertanto, la situazione è diversa. Credo che, se non rinnoverà, si cercherà di trovare una soluzione. È una situazione in evoluzione, il calciatore bianconero si è sposato da poco. Sicuramente ci sono società interessate a Chiesa. Pochi anni fa è stato pagato 60 milioni e li valeva tutti“.

Poi ha continuato: “Parliamo di un giocatore che salta l’uomo, che sa essere devastante negli spazi. È un talento del nostro calcio. In caso di scambio, sarebbero entrambe le squadre a fare un affare”.

Infine Ceravolo ha commentato le voci su Berardi: “Quando lavoravo alla Juventus volevo portarlo in bianconero. Lo apprezzo molto, dunque, anche se ha subìto un infortunio importante. Può ancora dare tanto, ha qualità. Bisogna capire quali sono le sue condizioni, ma potrebbe far comodo a qualsiasi squadra”.