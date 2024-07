Padovano: “Il Napoli sarà la squadra da battere nella prossima Serie A”

Michele Padovano, ex calciatore, è intervenuto a 1 Station Radio per parlare della prossima stagione del Napoli.

Di seguito le sue parole: “Comunicazione dei calciatori evoluta? È cambiato un mondo. Quando c’eravamo noi, non c’erano i social. C’erano i primi cellulari ed avevamo contatti diretti con i giornalisti. Oggi, invece, ci sono gli uffici stampa, che garantiscono di preservare i calciatori”.

Poi Padovano ha continuato: “Conosco Antonio Conte ed è arrivato a Napoli con garanzie importanti sapendo chi sarebbe andato via e chi sarebbe rimasto. Sono state risolte le piccole problematiche che erano nate, come nel caso di Di Lorenzo. Ciò detto, quando un allenatore ti vuole a tutti i costi, per un giocatore è il massimo. Si può dare il cento per cento e sono sicuro che, con Conte, Lukaku potrà tornare nella migliore forma fisica”.

In conclusione, ha aggiunto: “Secondo me, il Napoli sarà la squadra da battere. Credo possano esserci altri colpi e, senza le coppe, gli azzurri potranno arrivare in fondo”.