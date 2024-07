Modugno: “Con Cajuste il Napoli vuole monetizzare per investire su due profili”

Francesco Modugno ha rivelato le ultime sul calciomercato del Napoli ai microfoni di Radio Marte. In particolare, il giornalista Sky ha parlato delle mosse a centrocampo: l’idea del Napoli è di vendere Cajuste per investire su Gilmour e Brescianini. Queste le sue parole:

“Cajuste è un profilo che piace sicuramente alla Fiorentina, il Napoli vuole monetizzare e non darlo solo in prestito o con diritto di riscatto, ma con una formula differente: l’idea è di fare cassa cedendolo a titolo definitivo, per poi investire questi soldi su due profili, che sono quelli di Brescianini e Gilmour. Il calciatore del Frosinone è duttile, ha gamba, fa il mediano e l’esterno: può essere l’uomo giusto per Conte, considerando che anche Gianluca Gaetano è in uscita. Gilmour è scozzese, lo conosciamo meno, ma dicono somigli molto a Lobotka: rappresenterebbe un’alternativa allo slovacco, per caratteristiche”.