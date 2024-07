L’Equipe: ADL l’anno scorso ha rifiutato 180 milioni, Osimhen ora è in bilico

Il quotidiano francese L’Equipe, nell’edizione odierna, parla di Osimhen in relazione al PSG, facendo un passo indietro per ricordare gli eventi dell’anno scorso: “Nell’estate del 2023, l’imprevedibile presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva rifiutato un’offerta di 180 milioni di euro dal club saudita Al-Hilal, chiedendo 500 milioni di euro. Osimhen non ha dimenticato questo episodio, poiché ha dovuto rinunciare a un contratto d’oro (5 anni a 40 milioni di euro netti). Oggi, la situazione è cambiata: la porta è più aperta, dato che Conte vuole a tutti i costi costruire il suo attacco attorno a Romelu Lukaku (31), che è legato al Chelsea fino al 2026, ma il club inglese è disposto a separarsi da lui”.