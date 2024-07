Hermoso-Napoli, Lo Sapio: “Il calciatore vuole di più”

Andrea Lo Sapio è intervenuto a Radio Marte per parlare delle voci di calciomercato che coinvolgono il Napoli.

“Federico Chiesa è ancora possibile? In teoria sì, ma non adesso. Il ragazzo guadagna 5 milioni alla Juventus e chiede di più: costerebbe tanto. Mario Hermoso scaricato dal Napoli con un comunicato? La verità è che il Napoli ci ha provato, ma è lo spagnolo che vuole qualcosa in più, un Milan o un’Inter per giocare le coppe. Magari va in Arabia, stiamo a vedere. Il Napoli in quel ruolo è coperto e si è fermato ad uno stipendio da 3,5 milioni, contro i 5 richiesti sin da subito”.