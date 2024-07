Di Marzio – Dovbyk, niente Napoli: agenti in Italia per chiudere con un club di Serie A

Artem Dovbyk non sarà un calciatore del Napoli. Almeno secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio attraverso i suoi canali social. Il noto giornalista fa sapere che la Roma sta chiudendo in queste ore l’accordo per l’ucraino. I suoi agenti erano a Trigoria stamattina per per avere ancora più forza nella trattativa con il Girona. I capitolini vorrebbero offrire 30-32 milioni di euro più bonus, gli spagnoli fissano un prezzo più alto, forti dell’accordo con l’Atletico Madrid. “Passi avanti dunque nell’operazione, con l’accordo in chiusura col giocatore che resta un buon segnale per avvicinarsi poi all’intesa anche tra club”, sottolinea Di Marzio.