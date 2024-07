Cds – Juve accordo con Koopmeiners, la situazione attuale

Nonostante le dichiarazioni di Percassi, che ha ribadito pubblicamente l’intenzione di trattenere Koopmeiners, la Juventus continua a insistere e prepara un nuovo assalto per il giocatore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club bianconero ha già un accordo con Koopmeiners fino al 2029 per un ingaggio di 4,5 milioni di euro a stagione e spera che la situazione possa sbloccarsi. Tuttavia, sarà necessario aumentare l’offerta dagli attuali 40-45 milioni di euro, avvicinandosi alla richiesta dell’Atalanta di 60 milioni. La prossima mossa della Juventus è attesa a breve, probabilmente nel weekend o all’inizio della prossima settimana, quando il club riprenderà le attività dopo la tournée in Germania e il mercato tornerà al centro dell’attenzione.